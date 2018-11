Cel mai mare criminal in serie din istoria SUA, descoperit "din greseala" dupa 40 de ani! Cati oameni a ucis - FOTO

Samuel Little, un barbat care ispaseste deja o condamnare pe viata in SUA, este banuit ca este cel mai prolific ucigas in serie din istorie.

Samuel Little a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru trei crime comise. La multi ani dupa condamnare, el a recunoscut ca a ucis, de fapt, mult mai multi oameni. 90 de persoane ar fi omorit de fapt in decurs de 40 de ani!

Acum in varsta de 78 de ani, Samuel Little le-a recunoscut unor investigatori ca a ucis 90 de oameni intre 1970 si 2005. In urma cu 10 ani, el a fost condamnat pentru uciderea a trei femei prin strangulare, in Los Angeles, intre 1987 si 1989.

Potrivit autoritatilor americane, Samuel Little ar fi facut victime in mai multe state de-a lungul celor 40 de ani, ucigand in Texas, Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Illinois, Ohio, California, Indiana, Arizona, New Mexico si Carolina de Sud.

Daca marturisirile facute de Samuel Little in fata anchetatorilor, in inchisoare, se vor dovedi adevarate, adica daca acestia vor descoperi si ramasitele victimelor, acesta ar fi cel mai "mare" criminal in serie din istoria SUA.

Cei mai renumiti criminali in serie in acest moment sunt Ted Bundy, cel care a recunoscut ca a facut 30 de victime intre 1974 si 1978 si John Wayne Gacy, care a ucis cel putin 33 de baieti si adolescenti in anii '70.