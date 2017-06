Cel mai mare festival rock din Germania, anulat din cauza unei alerte teroriste. Zeci de mii de oameni au fost evacuati - FOTO

Politia a precizat ca masura a fost luata deoarece existau indicii concrete ale unei amenintari teroriste. Autoritatile nu au dat detalii, dar ministrul de interne al landului Renania-Palatinat a declarat ca organizatorii festivalului nu au avut de ales. Toti specialistii politiei au fost acord ca multimea trebuie evacuata, a spus el.

Securitatea festivalului fusese sporita dupa atentatul de la Manchester, care a vizat spectatorii unui concert pop. 1.200 de politisti asigurau ordinea, mai ales ca Germania a fost, la randul sau, teatrul mai multor atentate teroriste. In cel mai grav, in decembrie anul trecut, un tunisian a intrat cu un camion furat in multime, la un targ de Craciun din Berlin, si a omorat 12 oameni.

Peste 80.000 de persoane au calatorit vineri spre festivalul care se desfasoara pe circuitul Nürburgring din Germania, informeaza news.ro, care preia The Telegraph.

Formatia germana de rock industrial Rammstein era cap de afis al primei zile de festival, insa nu a mai concertat. Organizatorii evenimentului spun ca spera ca festivalul sa continue sambata, dupa cum a fost planificat.

Anuntul evacuarii a fost facut in jurul orei 22.00 (ora Romaniei), si printr-un mesaj publicat pe Facebook, in care organizatorii Rock am Ring spuneau ca este vorba despre o precautie, iar politia facea investigatii.

Mai multe persoane au preferat sa ramane in spatiul de concerte, simtindu-se in siguranta fata de zona de camping. Pana la ora la care festivalul a fost suspendat, concertasera formatiile Welshly Arms, In Flames si 2Cellos.

Din lineup-ul festivalului mai fac parte trupe precum Gojira, Prophets of Rage, Clutch, Five Finger Death Punch si Bastille. In urma cu 20 de minute, toti cei veniti sa asiste la concertele din prima zi a festivalului au parasit zona, cantand ”You'll Never Walk Alone”.