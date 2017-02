Cel mai mare protest din ultimii 20 de ani in Romania. 120.000 de oameni sunt in Piata Victoriei - IMAGINI LIVE

LIVE TEXT:



UPDATE 21:45 Un reprezentant al Jandarmeriei se adreseaza, la aceasta ora, manifestantilor din Piata Victoriei din Capitala, spunandu-le ca actiunea la care participa ei este ilegala.

UPDATE 21:40 Numarul manifestantilor care se se afla in fata sediului Guvernului a ajuns la circa 120.000. Manifestantii huiduie, fluiera si bat in tobe. La un moment dat, s-au auzit mai multe petarde in mijlocul multimii, urmate de scandarea: "Fara violenta". Una dintre petarde a ajuns in apropierea unui grup de jandarmi, care, insa, nu au reactionat.

Protestatarii striga: "DNA sa vina sa va ia", "Mai am un singur dor, Dragnea scriitor", "Abrogare", "Afara, afara, cu leprele din tara", "Dragnea, nu uita, o sa vina sa te ia".

Manifestantii continua sa vina in numar mare in Piata Victoriei, iar iesirea de la metrou se desfasoara cu dificultate in zona. Multi calatori au preferat sa ia trenul in alte directii, vazand ca iesirea este greoaie.

UPDATE 21:13 Toate bulevardele din zona sunt blocate, iar piata este ocupata in totalitate. In continuare, grupuri mari de oameni se indreapta spre sediul Guvernului, o mare parte venind cu metroul.

Un incident a avut loc la manifestatia din Piata Victoriei, unde mai multi protestatari au aruncat cu sticle pline cu pietre spre gardul de la intrarea principala a Guvernului. De asemenea, cativa protestatari au aruncat cu mai multe petarde in curtea Guvernului.

UPDATE 21:10 Metrorex ar putea sa suplimenteze numarul de trenuri, in caz de supraaglomerare, au declarat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentanti ai Metrorex.

"Monitorizam situatia si incercam, in functie de evolutia fluxului de calatori, sa suplimentam numarul de trenuri, astfel incat sa nu se supraaglomereze, conform procedurilor pe care noi le avem. Este foarte aglomerat la Piata Victoriei. Se poate iesi de la metrou, doar ca este foarte aglomerat. Noi am introdus si trenuri in plus. Exista niste reguli pe care le respectam. Cand este aglomerat, conform procedurilor noastre, suplimentam cu trenuri. Insa, se iese mai greu si se intra mai greu", au spus reprezentantii companiei.

UPDATE 20:18 100.000 de oameni sunt la Guvern in acest moment.

"Prostul satului face legea in Romania", "Guvern de slugi", "Sunt aici pentru ca tu nu ai votat", "Desteapta-te, romane", "Noapte de noapte cerem dreptate", "Alta intrebare: Cand dai abrogare?", "Iordache, mama ta stie cu ce te ocupi? E mandra de tine? Hotule!", "Sa va fie frica, tara se ridica", sunt cateva dintre mesajele de pe pancartele manifestantilor.

Oamenii scandeaza "Hotii", "Jos Guvernul comunist", "DNA sa vina sa va ia", "Puscaria conduce Romania", "Abrogati si plecati", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta", "Corectorul", "Mafia", "PSD, ciuma rosie".

UPDATE 19:50 60.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei.

UPDATE 19:20 Aproximativ 30.000 de oameni s-au strans in fata Guvernului.

UPDATE 19:10 Peste 15.000 de oameni s-au strans in Piata Victoriei.

UPDATE 19:05 Jandarmii au legitimat si sanctionat trei persoane care consumau bauturi alcoolice in Piata Victoriei, in urma unei sesizari primite din partea unor participanti la protest, a declarat, pentru Agerpres, Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei. Doi dintre cei sanctionati au primit amenda de 100 de lei, iar al treilea, avertisment.

Politistii rutieri au luat decizia sa restrictioneze si sa devieze traficul pe mai multe artere ce converg in Piata Victoriei, pentru protectia manifestantilor si a soferilor care doresc sa circule in zona, a declarat Ovidiu Munteanu, purtator de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei.

Potrivit acestuia, in prezent, se circula doar pe sensul dinspre Romana pe bulevardul Lascar Catargiu catre Piata Aviatorilor, in rest, dinspre Iancu de Hunedoara spre Piata Victoriei si dinspre bd.Kiseleff spre Piata Victoriei nu se circula.

"Sunt foarte multe persoane si nu au masinile pe unde sa mai treaca. Oamenii tot vin. Posibil ca intr-o ora sa se inchida tot bulevardul Lascar Catargiu", a precizat Munteanu.

UPDATE 18:45 In Piata Victoriei s-au adunat aproximativ 10.000 de oameni. In urma cu putin timp, au avut loc imbranceli intre jandarmi si manifestantii care voiau sa inainteze catre cladirea Guvernului.

UPDATE 18:23 Jurnalistilor acreditati la Guvern li s-a cerut de catre reprezentantii Serviciului de Protectie si Paza sa paraseasca Palatul Victoria, pentru siguranta lor, avand in vedere ca este de asteptat o manifestatie de amploare la Guvern in cursul serii de miercuri.

Toate intrarile din Guvern au fost blocate si asigurate si, la aceasta ora, angajatii Guvernului au parasit Palatul Victoria

Marti seara, jurnalistilor nu li s-a mai permis sa paraseasca incinta Guvernului din motive de securitate dupa ce protestatarii au blocat toate caile de acces in Palatul Victoria. Aproximativ 15 jurnalisti au fost nevoiti sa astepte pana in jurul orei 3.00 pentru a putea parasi Guvernul. Pentru a nu se mai ajunge intr-o situatie similara, SPP a cerut jurnalistilor sa paraseasca sediul Executivului.

Premierul Sorin Grindeanu nu a venit in cursul zilei de miercuri la Guvern.

UPDATE 18:15 Peste 5.000 de oameni s-au adunat in fata Guvernului.

UPDATE 17:50 Numarul manifestantilor din Piata Victoriei incepe sa creasca, in zona fiind mobilizate si forte de ordine suplimentare. Protestatarii, care cer demisia Cabinetului Grindeanu, striga Hotii, iar soferii care trec prin rondul din fata Guvernului claxoneaza.

Oamenii scandeaza "Nu plecam, nu plecam!", "DNA sa vina sa va ia!" si "Nu scapati!".

Circulatia rutiera este oprita pe bulevardele adiacente Pietei Victoriei.

UPDATE 17:30 Aproximativ 4.000 de oameni s-au strans in Piata Victoriei.

UPDATE 15:30 Soferii care trec prin zona unde se afla protestatarii claxoneaza indelung, in semn de solidaritate cu acestia. Forte ale Jandarmeriei sunt localizate in zona de protest. Manifestatia decurge fara incidente. Mai multe persoane sunt asteptate sa soseasca incepand cu ora 17:00.

UPDATE 15:00 Peste 1.500 de oameni protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei, potrivit news.ro. Numarul protestatarilor este in crestere. Oamenii au vuvuzele, fluiere si tobe, dar si PET-uri umplute cu pietre si cer demisia Guvernului.

"Nu este normal ce s-a intamplat aseara. Nu este normala atitudinea lor. De fapt, nimic nu mai e normal. Sunt furioasa! Cand am vazut la televizor ce au facut, am plans. Jur ca am plans! Dar am venit astazi aici si voi sta pana diseara, chiar si la noapte, daca e nevoie, ca sa le spun celor din Guvern ca noi nu renuntam. Vrem sa plece toti! Sa plece hotii care ne-au furat tara! Cand vor invata sa nu se puna cu poporul?", a spus o femeie care protesteaza in fata Guvernului.

Protestatarii striga "Noaptea, ca hotii" si "Romania, trezeste-te" si au steaguri si pancarte cu mesaje precum ”Ordonanta de urgenta: demisia", "Demisia, ati legalizat hotia", "Copiilor, nepotilor, prosperitate, democratie, nu coruptie, oligarhie" sau "#guverNUL".