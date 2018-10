Cel mai mare traficant de droguri din Spania a fost capturat intr-un mod incredibil. Ce gafa a putut sa faca

Francisco Tejon, liderul traficului de hasis dintre Maroc si Spania, era cautat de mai bine de doi ani de catre autoritatile spaniole. El si fratele sau conduceau o organizatie responsabila pentru tranficul de hasis din toata zona de sud a Spaniei. In urma cu doi ani, frantele lui Francisco a fost prins in urma unei operatiuni in care au fost confiscate 145.000 de kg de hasis plus alte 11.700 kg de cocaina, desfasurata pe toata durata anului 2017.

Francisco Tejon a reusit sa scape insa si a fost dat disparut pana acum, cand in mod inexplicabil a aparut in videoclipul unui cantaret cubanez din Spania. Mai mult, clipul a fost filmat in fata casei unde Francesco si gasca sa de traficanti organizau orgii recunoscute in toata Spania. El coboara dintr-un Bentley si intra la o petrecere, acolo unde il asteapta sampanie scumpa si femei imbracate sumar, semn ca faptul ca este urmarit de politie nu-i afecteaza cu nimic stilul de viata.

Clipul s-a viralizat rapid si a fost sters, insa politistii au reusit sa-i dea de urma lui Francesco, iar acesta s-a predat in cele din urma.

Politistii sustin ca prin prinderea lui Francesco a fost oprita cea mai mare banda de traficanti de hasis din zona Campo de Gibraltar, locul pe unde intra in Spania majoritatea drogurilor provenite din Maroc.

Porecliti "Los Castanes", frantii Tejon erau responsabili pentru 60% din traficul de droguri din zona. Politistii estimeaza ca sunt peste 30 de bande care se ocupa cu traficul de droguri in Spania si 1000 de operatiuni in desfasurare.