Cel mai mare traficant din lume conduce un imperiu de 20 de miliarde. FBI ofera 10 mil dolari pentru prinderea lui

El Chapo a fost arestat si extradat in SUA, dar mexicanii nu scapa de traficantii de droguri. Locul lui El Chapo a fost luat de Ruben Nemesio Oseguera 'El Mencho' Cervantes, un fost politist care a preluat puterea cartelurilor de droguri mexicane.

Acesta se bazeaza pe traficul de droguri catre Australia si e responsabil pentru 75% din drogurile care ajung acolo.

Autoritatile mexicane si cele australiene lucreaza acum impreuna pentru stoparea lui El Mencho. Acesta este pe lista FBI a celor mai urmarite persoane din lume, iar recompensa pentru prinderea lui este de 10 milioane de dolari. Mexicanii ofera 30 de milioane de pesos pentru El Mencho.

Consumul de cocaina este ridicat in Australia, iar cartelul lui El Mencho produce 20 de miliarde in fiecare an doar din exportul catre australieni. Asta in conditiile in care autoritatile mexicane si cele australiene i-au confiscat in ultimii doi ani 3762 kg de droguri!

El Mencho, fost politist, a reusit insa sa corupta oficiali de rang inalt din fortele de ordine, reusind astfel sa construiasca un adevarat imperiu.