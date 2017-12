Cel mai rafinat eveniment a avut loc in Suedia. Familia regala a gazduit cele mai luminate minti ale lumii: laureatii premiilor Nobel, care si-au primit medaliile - VIDEO

Cel mai rafinat eveniment anual din Suedia, banchetul premiilor Nobel a avut loc in Sala Albastra a Primariei din Stockholm si este gazduit de familia regala suedeza. Pe langa laureati si invitatii lor, in sala s-au aflat demnitari, ambasadori si capete incoronate. Rand pe rand au luat cuvantul premiantii, care nu s-au ferit de glume si autoironii.

Rainer WEISS, LAUERAT PREMIUL NOBEL PENTRU FIZICA: “La scurt timp dupa anuntarea premiilor, am vazut o reclama la metroul new-yorkez, pe un vagon: “Cercetatorii au gasit unde gravitationale in spatiu. De-ar fi la fel de usor sa gasesti un apartament la New York!”

Mai sobru, unul dintre castigatorii Nobelului pentru medicina a criticat obstacolele puse de actuala administratie americana in calea stiintei, dar si politica acesteia din domeniul migratiei.

Michael ROSBHASH, LAUREAT PREMIUL NOBEL PENTRU MEDICINA: “Opt dintre cei zece castigatori ai stiintei Nobel de astazi sunt cetateni americani, dar patru dintre noi sunt imigranti sau copii ai imigrantilor ".

La randul sau, cel care a luat Nobelul pentru literatura a vorbit despre lumea tot mai dezbinata a zilelor noastre.190 de chelneri au avut dificila misiune de a a avea grija de aproape 1400 de oaspeti. Meniul a inclus anghinare, miel, inghetata de afine si alte alte specialitati rafinate.

Conform traditiei, la Stockholm sunt decernate cele patru premii pentru literatura, medicina, fizica, chimie si stiinte economice. Nobelul pentru Pace, oferit in acest an Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare, a fost inamant la Oslo in prezenta unor supravietuitori ai bombardamentelor de la Hiroshima si Nagasaki. In paralel pe strazile dim la Oslo a avut loc procesiunea cu torte, in onoarea laureatului cu Nobel pentru pace.