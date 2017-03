Cel mai scump diamant roz, scos la licitatie la Londra. Cum arata nestemata - VIDEO

Nestemata roz “Pink star” are 59,6 carate si este evaluata la 60 de milioane de dolari. A fost extrasa din Africa, in 1999. Si, potrivit specialistilor, depaseste in dimensiune si in intensitatea culorii orice diamant roz adus pana acum la suprafata. In stare bruta, avea 132,5 carate.

David BENNETT, PRESEDINTELE CASEI DE LICITATII SOTHEBY'S: ”Este, pur şi simplu, uimitor. Piatra are 59 de carate şi este cel mai mare diamant roz. De fapt, este cea mai mare nestemată de acest fel din lume.”

De la Londra, diamantul va ajunge la Hong Kong, unde va fi scos la licitatie pe 4 aprilie. Si, daca se va gasi cineva dispus sa plateasca suma colosala, va deveni cel mai scump diamant roz vandut vreodata la licitatie.