Cel mai scump oras din lume. O garsoniera de 18 metri patrati, inchiriata cu 1300 dolari

De nevoie, oamenii se adapteaza on spatii foarte mici. Ca sa le incapa im numai 18 metri patrati tot ce este necesar intr-o casa. E nevoie insa de multa ingeniozitate.

Cu fatada din sticla si marmura, blocul pare modern si luxos. In realitate, este impartit in micro-apartamente, fiecare cu o suprafata de doar 18 metri patrati. Trebuie sa fii organizat ca sa poti locui intr-un asemenea spatiu. Un barbat a renuntat la pat si a pus o saltea peste cateva cutii pentru depozitare. Chiuveta, acoperita cu un capac, serveste si drept blat pentru gatit.

Locuitor: "Nu-mi vine sa ma intorc in cutia asta. Trebuie sa stau in cutia asta 10-11 ore, daca pun la socoteala si timpul de somn."

Un astfel de apartament costa 500 de mii de dolari americani in 2015, cand l-a cumparat proprietarul. Chiriasul plateste 1.300 de dolari pe luna, adica o treime din salariu. Pe o asemenea piata nu este de mirare ca oamenii de rand sunt nevoiti sa aleaga locuinte nu tocmai spatioase.

"Suntem in Hong Kong si intr-o zonaa centrala, asa ca e cea mai scumpa zona a celui mai scump oras din lume. Cu banii pe care i-am fi dat pe cativa metri patrati in plus, ne-am gandit ca putem face o renovare foarte complexa si ingenioasa."

Un alt apartament se intinde pe 28,7 metri patrati. Podelele au fost transformate in spatiu de depozitare, gratie unui sistem hidraulic. Biblioteca se extinde sau devine compacta in functie de nevoie. In plus, delimiteaza incaperile. Un televizor urias pentru o casa atat de mica dispare si el in spatele unui perete.

Locuitor: "Preturile terenurilor sunt nebunesti si poate nu e momentul potrivit sa cumperi, dar asteptam de multi ani ca piata imobiliara sa se calmeze si nu se intampla niciodata."

Intr-o alta locuinta, un tavan mai inalt le-a permis oamenilor sa-si amenajeze un duplex in miniatura - cateva etajere mai solide au si rol de trepte spre patul de la etaj. Un simplu dulap delimiteaza apartamentul de scara blocului, care se poate transforma in zona de socializat cu vecinii.

Spatiul de locuit este de multi ani un lux in Hong Kong si tendinta se accentueaza. 30 la suta dintre apartamentele construite anul acesta si 43 la suta dintre cele care vor aparea in 2018 vor avea sub 40 de metri patrati.