Cel putin 12 morti si zeci de raniti intr-o serie de explozii produse la o piata de artificii din Mexic. Imaginile surprinse

Autoritatule au estimat ca 60 de persoane au fost ranite in urma exploziilor, darpresa mexicana il citeaza pe primarul localitatii, Armando Portuguez Fuentes, care indica un bilant de cel putin 12 morti si zeci de raniti.

Incidentul s-a produs in jurul orei locale 14:50. Martorii spun ca la scurt timp de la producerea primelor explozii, deasupra zonei se ridicau coloane groase de fum.

Echipele de interventie au venit in numar mare la fata locului, incercand sa salveze victimele si sa stinga incendiul. Aproape toate cele 300 de standuri din piata San Pablito au fost distruse.

Orasul Tultepec este faimos in Mexic tocmai pentru industria pirotehnica. Aici are loc in fiecare an un festival national dedicat artificiilor.

CNN a publicat o inregistrare cu exploziile, realizata de martori.