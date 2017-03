Cel putin 146 de morti intr-un nou naufragiu in largul Libiei. Cosmarul, povestit de singurul supravietuitor

Ei proveneau din Nigeria, Gambia sau Mali, iar intre ei se aflau cinci copii si mai multe femei insarcinate, i-a povestit acest adolescent in varsta de 16 ani unui reprezentant al Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) la spitalul de pe Insula Lampedusa, cea mai apropiata insula italiana de coastele libiene.

Barca a plecat duminica sau luni de la Sabrata, in nord-vestul Libiei, dar a inceput sa ia apa la bord dupa cateva ore. Tanarul gambian a povestit ca a supravietuit agatandu-se de un bidon de combustibil. Gasit aproape intamplator, abia constient, de Iuventa, nava inchiriata de ONG-ul german Jugend Rettet, el a fost transferat pe o nava militara spaniola din cadrul Operatiunii Sophia de lupta impotriva traficantilor si a fost adus in cursul noptii de marti spre miercuri pe Lampedusa.

"Acest lucru arata ca poate ca exista naufragiati despre care nu vom sti vreodata ceva, deoarece ambarcatiunile se scufunda fara sa lase urme", a declarat pentru AFP Flavio di Giacomo, un purtator de cuvant in Italia al Organizatiei Internationale pentru Migratii (OIM).

"Aceasta ultima tragedie aminteste ferm importanta vitala de a avea capacitati de salvare ample”, subliniaza UNHCR intr-un comunicat. ”Salvarea unor vieti pe mare trebuie sa ramana prioritatea tuturor", a insistat Inaltul Comisariat, laudand actiunea Pazei de Coasta italiene, agentiei europene Frontex, Operatiunii Sophia si a ONG-urilor, in contextul in care justitia italiana ii suspecteaza pe unii de contacte directe cu traficantii.

De la inceputul anului, cel putin 590 de migranti au murit sau au fost dati disparuti in largul Libiei, potrivit unui bilant OIM intocmit inaintea acestui ultim naufragiu.

1.100 DE MIGRANTI SALVATI





ONG-ul spaniol Pro-Activa Open Arms a gasit saptamana trecuta doua barci goale si partial scufundate, ceea ce sugereaza ca zeci de persoane ar fi disparut, avand in vedere ca traficantii inghesuie in general intre 120 si 140, iar uneori mai multi migranti in aceste ambarcatiuni fragile. Bilantul OIM nu include insa aceste persoane disparute, apreciind ca cel putin una dintre barci ar fi putut sa fi naufragiat cu o zi inainte in apele libiene, iar in ea s-ar fi aflat 54 de supravietuitori si alte 66 de persoane date disparute. Pericolul nu-i opreste, cu toate acestea, pe cei care vor sa plece.

Paza de Coasta italiana a anuntat ca a coordonat salvarea a peste 1.100 de migranti de marti si pana miercuri dimineata, in largul Libiei. Ei se indreptau catre Sicilia, unde vor creste bilantul nou-sositilor in Italia la peste 24.000 - o crestere puternica fata de aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit unor ONG-uri, aceasta accelerare ar fi cauzata de o degradare a conditiilor de trai a migrantilor in Libia si de temerea, alimentata de traficanti, a unei viitoare inchideri a acestei rute maritime catre Europa. Roma cauta, intr-adevar, sa-si consolideze cooperarea cu Tripoli, intr-o incercare de a se asigura ca migrantii sunt interceptati inainte sa ajunga in apele internationale, pentru a fi condusi in tabere si apoi expulzati in tarile de origine.

Aceasta strategie provoaca ingrijorare a organizatiilor pentru apararea drepturilor omului, care denunta conditiile ingrozitoare in Libia, in care traiesc migranti din Africa subsahariana si care subliniaza faptul ca 40% dintre cei care vin in Italia si cer sa ramana in aceasta tara din motive umanitare obtin, de obicei, castig de cauza.