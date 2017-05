Cel putin 16 oameni au murit din cauza furtunii care s-a abatut asupra Moscovei, iar in jur de 150 au fost raniti. Retelele de socializare rusesti sunt pline de filmulete - VIDEO

Retelele de socializare rusesti sunt pline de filmulete, care arata puterea furtunii care a lovit ieri Moscova. Din aceste imagini se vede cum un garaj de tabla e ridicat ca o jucarie, rasturnat si tarat cativa metri. O macara de zeci de metri inaltime nu a rezistat nici ea puterii vantului.

Furtuna a smuls acoperisuri si a doborat piloni. Cei surprinsi de urgie pe strada, abia se puteau tinea pe picioare.

O sperietura zdravana a tras si paznicul aflat in aceasta cabina rasturnata de vant.

In total, peste 3500 de copaci au fost pusi la pamant, iar multi au cazut peste oameni ori au distrus masini. 11 persoane si-au pierdut viata la Moscova, iar cinci in suburbiile capitalei. Printre cei decedati este si o fetita de 11 ani. In jur de 150 de persoane au fost ranite.

Alexei SABUNIN, MEDIC ”Majoritatea victimelor au fracturi sau traume cranio-cerebrale. Sunt şi cazuri de traume la coloana vertebrală.”

Vantul a suflat cu peste 80 de kilometri pe ora si a lasat fara lumina mii de familii. Circulatia trenurilor a fost data peste cap, iar pe aeroporturi au fost zboruri anulate si intarzieri. Pe strazi au fost mobilizati 35 de mii de oameni cu 4 mii de autospeciale pentru a lichida consecintele, iar pentru a face ordine in capitala rusa va fi nevoie de mai multe zile.

Meteorologii spun ca este cea mai puternica furtuna din ultimii o suta de ani. Astazi la Moscova, vremea s-a mai imbunatatit, in schimb locuitorii din sud-estul tarii sunt avertizati sa fie pregatiti, intrucat furtuna se indreapta spre ei.