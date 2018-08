Cel putin 16 oameni au murit si 27 au fost raniti in Bulgaria, dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat si a cazut intr-o rapa pe un drum de munte - VIDEO

Cel putin 5 vehicule ar fi fost implicate in tragicul accident produs aseara, pe un drum de munte, cu serpentine, in apropierea trecatorii Iskar, din nord-vestul Bulgariei.

Soferul autocarului ar fi pierdut controlul volanului din cauza polii torentiale care cadea in acel moment, a lovit alte 4 vehicule, dupa care s-a prabusit in rapa. Autobuzul era plin cu pensionari, care se intorceau de la o excursie de la o manastire, scrie presa bulgara.

SOFER IMPLICAT IN ACCIDENT: “O tragedie oribila, nu vreau sa vorbesc acum. Autocarul m-a lovit. Ploua, soseaua era uda cand m-a lovit”.

“Pe la 17.30 am ajuns acolo, noi mergeam de la Sofia la Svoghe. Am oprit la locul accidentului. Era groaznic. Am vrut sa ajutam, dar nu prea aveam ce face. In ultimul an, au tot fost accidente in zona aceasta. Soseaua este foarte proasta”.

Ambulantele au dus ranitii in stare grava la spitalele din Sofia.

Kiril ANANIEV, MINISTRUL SANATATII BULGARIA: “Un accident extrem de grav, cu multe, multe victime... Sase persoane sunt internate la spitalul de urgenta Pirogov. Patru sunt in stare critica si sunt pregatite pentru interventii chirurgicale”.

Potrivit viceministrului Transporturilor, autocarul fabricat in 2001 nu fusese suspus controlului tehnic periodic. Autoritatile de la Sofia au decretat pentru maine zi de doliu national. Cu o retea rutiera prost intretinuta si un parc de masini depasit, Bulgaria inregistreaza anual mii de morti din cauza accidentelor rutiere.