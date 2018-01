Cel putin 17 oameni au murit, iar 24 sunt dati disparuti in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei - VIDEO

“Intorceti-va! Valul e chiar aici. Plecati chiar acum. Doamne, mama! Inchide usa! Fii pregatita sa iesi, trezeste-l pe tata!”

Cu lacrimi in ochi si vocea gatuita de emotie, un localnic din Montecito a povestit cum a sapat in stratul de noroi, care depasea un metru, pentru a salva un bebelus, o fetita de 2 ani, pe care el si sotia au auzit-o plangand, langa casa unui vecin.

”Avea gura plină de noroi. Sper ca e bine... Au dus-o la spital. Doar un bebelus, o papusa ingropata in noroi.”

Valuri de apa cu noroi si gunoaie au maturat case, masini si tot ce le-a stat in cale, acum doua nopti in California. 24 de oameni ramasi prinsi sub daramaturi sunt dati disparuti, iar de doua zile peste 500 de salvatorii ii cauta. Au fost salvate zeci de persoane, care din disperare au urcat pe acoperisurile locuintelor lor si au asteptat toata noaptea ajutoare.

Ei au fost preluati cu elicoptere si dusi in locuri mai sigure. Operatiunile insa sunt destul de anevoioase asa cum majoritatea drumurilor sunt inamolite, iar accesul cu masina este imposibil. Oamenii au ramas blocati in case, iar unii au ramas fara provizii.

“Suntem blocati aici pana cand drumurile nu vor fi curatate. Avem mancare si apa, dar nu avem curent electric. Cainii latra intruna. Asa ca vom ramane aici pana cand vor curata drumurile.”

“Nu avem mancare si apa. Speram sa putem sa ajungem mai la sud ca sa cumparam cate ceva, dar nu suntem siguri ca vom reusi.”

“Este de-a dreptul apocaliptic, nici nu stiam ca totul este intr-atat de devastat.”

Unul cate unul, ieri mai multi localnici au revenit la casele lor, unde ii astepta un peisaj dezolant. Zeci de locuinte au fost distruse de alunecarile de teren. Unele au fost purtate la vale, altele ingropate in pamant. Namolul a pus stapanire pe intreaga zona.

“Avem foarte mult noroi in curtea din spate, in fata casei. Masinile ne sunt acoperite cu noroi. Una dintre ele a fost luata de val si mutata din fata, in spatele casei. In curtea din spate a ajuns si debaraua vecinilor. O constructie imensa.”

“Casa mea a ramas pe loc, insa atunci cand valul de noroi a venit nu am mai reusit sa inchidem usa, asa ca in casa s-a format o adevarata mlastina.”

Noroiul si bolovanii au acoperit strazile dintr-o localitate din apropiere de Santa Barbara, unde se afla si proprietatile unor vedete. Oprah Winfrey a filmat imagini in curtea sa acoperita de noroi, dar spune ca nu sunt pagube mari la resedinta sa.

“Uitati-va ce strat de noroi.”

Furtuna violenta s-a abatut asupra partii de sud a statului american acum doua nopti. Dupa cateva ore de ploaie, versantii, dezgoliti in urma cu o luna de cel mai mare incendiu din istoria Californiei, au luat-o la vale. In decembrie, peste o mie de cladiri au fost facute scrum, iar 200 de mii de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele. Se estimeaza ca incendiile au produs daune de aproape 40 de milioane de dolari.