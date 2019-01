Cel putin 43 de oameni au murit in urma violentelor din ultimile zile din Venezuela. Anuntul a fost facut de reprezentantii ONU - VIDEO

Purtatorul de cuvant al ONU pentru Drepturile Omului a declarat ca dintre cei peste 40 de decedati, 26 ar fi fost impuscati de fortele pro-guvernamentale. Decesele s-au produs in circumstante diferite.

Rupert COLVILLE, PURTATORUL DE CUVANT AL ONU PENTRU DREPTURILE OMULUI: „Am obtinut informatii din surse locale credibile, despre cel putin 20 de oameni care ar fi fost impuscati de fortele de ordine sau de catre membrii unor grupuri pro-guvernamentale.”

Oficialul a vorbit si despre 850 arestari in ultima saptamana, aproape 80 dintre cei retinuti fiind minori. Cei mai multi, in jur de 700 de oameni au ajuns dupa gratii pe 23 ianuarie, acesta fiind un numar-record de arestari intr-o singura zi pentru ultimii 20 de ani.

Intre timp, liderul opozitiei, seful parlamentului, Juan Guaido, este acuzat ca a amenintat ordinea constitutionala a tarii cand s-a autorpoclamat presedinte. Astfel, cea mai inalta instanta din Venezuela, despre care se spune ca ar fi supordonata puterii, l-a lipsit de dreptul de a parasi tara fara autorizatie pana la finalul anchetei, iar conturile sale bancare au fost blocate.

Tarek SAAB, PROCURORUL GENERAL AL VENEZUELEI: „Am pornit o investigatie preliminara. Am cerut Curtii Supreme sa intreprinda masuri preventive in timp ce noi vom face investigatii in privinta acestui cetatean.”

Avand in vedere ca Guaido este presedintele Parlamentului, el beneficiaza de imunitate, asa ca unica instanta care ii poate deschide o ancheta este Curtea Suprema. Juan Guaido a declarat ca singurul raspuns al regimului este persecutia si represiunea, si a lansat un apel functionarilor din justitie, indemnandu-i sa nu se sacrifice pentru Maduro si gasca sa. In acelasi timp, Statele Unite l-au amenintat pe Maduro cu noi sanctiuni contra regimului sau.

Steven MNUCHIN, SECRETARUL AMERICAN AL TREZORERIEI: „Planificam sanctiuni suplimentare pentru a ne asigura ca protejam activele tarii pentru poporul venezuelean.”

Juan Giaudo, presedintele parlamentului venezuelean, s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei pe 23 ianuarie, dupa ce parlamentul a declarat ca presedintele tarii Nicolas Maduro, a obtinut pe 10 ianuarie cel de al doilea mandat prin frauda.

Sute de mii de oameni au iesit, ulterior, in strada pentru a cere plecarea lui Maduro, acuzat ca a ruinat tara odinioara prospera. Venezuela se confrunta cu o grava criza economica, ceea ce i-a facut pe 2,3 milioane de oameni sa paraseasca Venezuela din 2015, potrivit ONU.