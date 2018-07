Cel putin 49 de persoane au murit in urma ploilor torentiale in nord-vestul Nigeriei. Alte 20 sunt date disparute - VIDEO

Strazile s-au transformat in rauri, masinile au ramas pe jumatate sub apa iar o multime de case au fost inundate. Imaginile dezastruase au fost surprinse de multimile de oameni iesiti in strada in urma ploilor torentiale din Nigeria.

Potrivit presei locale mai multe sate din nord-vestul tarii au fost inundate in noaptea de duminica spre luni. Cel putin 49 de persoane au murit si inca 20 sunt date disparute. Apele revarsate au distrus peste 500 de locuinte iar 29 de persoane au fost ranite. Un caz similar a avut loc in Nigeria acum sase ani cand in urma inundatiilor au murit in jur de 30 de persoane.