Cel putin 5 persoane au murit, iar 11 sunt date disparute, dupa ce un pod s-a prabusit intr-un rau, in Pakistan. "Nu am idee ce s-a intamplat cu ei” - VIDEO

Tragedia s-a produs ieri, in timp ce un grup de studenti de la un colegiu de medicina local se afla intr-o excursie si urma sa viziteze o cascada aflata in apropiere. Podul din lemn s-a prabusit in apa in momentul in care in jur de 40 de persoane se aflau pe el.

“Cand podul s-a prabusit cinci sau sase persoane care se aflau in centrul acestuia, s-au agatat de el si au scos cativa dintre noi. Ne-au tras spre pietre. Aproximativ zece au cazut in apa. Doi s-au agatat de pietre. Alti sapte sau opt colegi au fost luati de apa. Nu am idee ce s-a intamplat cu ei.”

Potrivit autoritatilor locale, tinerii au fost avertizati ca podul nu putea tine mai mult de 5 persoane concomitent. Acestia insa ar fi vrut sa faca o poza comuna asa ca au urcat cu totii pe el.

Saleem DURRANI, SEF POLITIA LOCALA: “Pana in prezent 5 cadavre au fost recuperate, iar 10 persoane sunt date disparute.”

O operatiune de cautare si salvare se afla in desfasurare, sansele ca cineva sa mai fie gasit in viata sunt insa foarte slabe. Fluxul raului este destul de puternic, iar la doar cativa metri de pod, acesta se revarsa intr-o cascada abrupta.