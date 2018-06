Cel putin 50 de persoane au murit in Afganistan, la inchiderea Ramadanului, in urma unui atac terorist. Printre victime au fost si civili - VIDEO

Serie de atentate comise de gruparea terorista Statul Islamic in Afganistan. Cel putin 50 de persoane au murit, iar cateva zeci au fost ranite, in urma a doua atacuri sinucigase care au avut loc in estul tarii, unde se sarbatorea incheierea Ramadanului. Printre victime se numara membri ai trupelor de securitate si civili.