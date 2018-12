Cel putin 6 persoane au murit intr-o busculada dintr-un club de noapte din Italia. Peste 100 de raniti - VIDEO

Busculada este posibil să fi fost declanşată de utilizarea de gaze lacrimogene în interiorul clubului de noapte “Lanterna Azzurra”, din apropierea oraşului Ancona, de pe coasta adriatică a Italiei, a relatat Corriere Della Sera.

Un număr de 100 de persoane au fost rănite, dintre care zece grav, a mai scris ziarul, citând autorităţile locale de intervenţie.

În jur de o mie de persoane se pare că se aflau în clubul de noapte din oraşul Madonna del Piano pentru un concert rap la momentul incidentului.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe