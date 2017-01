Cel putin 60 de detinuti au murit in urma unei revolte intr-un penitenciar din Brazilia. "Este cel mai mare masacru"

"Pentru moment, am numarat 60 de morti", a declarat secretarul administratiei penitenciare din statul Amazonia, Pedro Florencio, in cadrul unei conferinte de presa.

"Acesta este cel mai mare masacru comis intr-o inchisoare din Amazonia", a subliniat secretarul de stat pentru securitate publica din acest stat, Sergio Fontes, in timpul aceleiasi conferinte.

Revolta, in timpul careia 12 gardieni au fost luati ostatici, a durat 17 ore, de duminica dupa-amiaza pana luni dimineata, in complexul penitenciar Anisio Jobim, situat la periferia orasului Manaus.

Ea a fost provocata de o confruntare intre detinuti membri a doua organizatii criminale: grupul local FDN (Familia do Norte) si PCC (Primul comando al capitalei), fondata la Sao Paulo.

Revoltele sunt frecvente in inchisorile supraaglomerate din Brazilia, care sunt controlate de fractiuni criminale ce isi disputa controlul asupra traficului de droguri.