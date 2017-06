Cel putin 65 de morti si disparuti in incendiul de la Londra, anunta The Sun. Primarul, confruntat de localnici furiosi \ Numele si pozele victimelor si etajele la care se aflau in timpul incendiului

Intrebat joi daca numarul mortilor poate depasi 100, comandantul Politiei din Londra Stuart Cundy a raspuns ca ”as vrea sa sper ca nu va fi vorba de un numar cu trei cifre”.

Sefa Brigazii de pompieri din Londra, Dany Cotton, nu a putut estima joi numarul persoanelor care ar fi putut ramane captive in ruinele blocului, care are 120 de apartamente si unde ar fi locuit intre 400 si 600 de oameni. Ea a precizat ca 60 de pompieri si opt masini au ramas la fata locului.

Dar "o parte dintre structurile interne ale cladirii nu sunt considerate sigure in acest moment, in afara de zona axei centrale, asa incat pompierii au putut urca in cursul noptii (miercuri spre joi) pana la ultimul etaj si au efectuat o scurta cercetare preliminara de la usile" apartamentelor.

Primarul Londrei, confruntat de mai multe persoane furioase la locul tragediei

Primarul Londrei, Sadiq Khan, s-a confruntat cu o multime furioasa, joi, in timpul unei conferinte de presa in apropiere de locul unde s-a produs tragedia. Oameni nemultumiti au intrerupt in mai multe randuri o conferinta de presa a primarului. “Cati copii au murit, domnule Khana” l-a intrebat un copil.

“Ne trebuie raspunsuri acum. De aceea, ii cer premierului, judecatorului care conduce ancheta, sa publice un raport preliminar chiar in aceasta vara” a fost reactia primarului.