Cel putin 70 de morti, in urma unui presupus atac chimic in Siria. Imagini cu impact emotional - VIDEO

Numărul victimelor ar putea creşte, spun medicii şi salvatorii, potrivit BBC News.

În urma acuzaţiilor lansate de grupul de apărare civilă Căştile Albe împotriva regimului sirian, autorităţile de la Damasc au negat orice legătură cu raidul aerian, subliniind că incidentul este o farsă pusă la cale de insurgenţii Jaish al-Islam, care controlează zona.

“Teroriştii Jaish al-Islam sunt disperaţi, iar mass-media lor fabrică atacuri chimice într-o încercare eşuată de a împiedica avansurile armatei arabe din Siria”, a afirmat Sana, agenţia de presă de stat.





Departamentul de Stat american a declarat că urmăreşte cu atenţie raportul îngrijorător privind evoluţia incidentului, iar Rusia, un aliat al regimului Bashar al-Assad, ar trebui să fie considerată răspunzătoare pentru folosirea gazelor toxice.

″Şaptezeci de oameni murit prin sufocare”, a declarat Raed al-Saleh, şeful Căştilor Alb.





Syrian American Medical Society (SAMS), o organizaţie neguvernamentală care acordă sprijin logistic instituţiilor medicale din Ghouta, a prezentat o mărturie asemănătoare.

Un medic din Douma a tratat “un număr de pacienţi cu simptome de expunere la clor”, a indicat, pentru AFP, Mohamed Kattoub, un responsabil al SAMS.

Atenţie! Urmează imagini cu un puternic impact emoţional





The first video for the massacre in #Douma by the Chemical weapons, 40 were killed and 500 still suffocating in bad medical circumstances. Assad attacking more than 100K civilians in Douma. pic.twitter.com/fA0uyRqhrp

Regimul sirian este recunoscut pentru folosirea armelor chimice asupra propriului popor, în ultimele luni fiind raportate mai multe presupuse atacuri cu clor, în special în Ghouta.

De la începutul lunii martie, cel puţin 60 de cazuri de sufocare au fost raportate de OSDO în Ghouta, personalul medical evocând un posibil atac cu clor.