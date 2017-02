Cel putin doi soldati ucraineni au murit, iar 14 sunt raniti in urma luptelor de noaptea trecuta din Donetk - VIDEO

”- Este a doua oară deja când un obuz a nimerit aici. Era ora şapte când au lovit cu rachete Grad. - De unde ştiţi că au fost rachete Grad?- Timp de trei ani am învăţat multe. Ştiu când atacă un tanc sau cu rachete Grad.”

Doar in ultimele 24 de ore, din cauza atacurilor asupra zonelor civile din Donetk au fost distruse peste 50 de locuinte. O femeie a murit, iar alte sapte persoane sunt ranite. Victimele sunt transportate in cele mai apropiate puncte medicale, unde primesc ajutor. Medicii spun ca in aceste patru zile de confruntari, nu au stat nici o clipa pe loc.

”Dormim puţin, câteva ore. Dar suntem bine, avem mult de lucru.”

Din cele mai periculoase localitati din Donetk continua evacuarea civililor. Nu toti insa accepta sa plece.

”Nu vreau să plec undeva şi să fiu refugiat. Am fost odată, însă oamenii nu te înţeleg. Însuşi cuvântul refugiat este obijduitor. Mai bine să stau până la urmă.”

Armata ucraineana si separatistii s-au inteles ca astazi sa nu deschida focul, pentru a putea fi incepute lucrarile de reparatie la retelele de electricitate si gaz.

”- Cum este în casa dumneavoastră?- Este frig. Cum poate să fie dacă nu avem caldură, apă, lumină? Şi încă ne bombardează.”

Situatia a escaladat in estul Ucrainei pe data de 29 ianuarie. De atunci, separatistii si soldatii arata cu degetul unii spre altii si se acuza reciproc de reluarea atacurilor.

Alexandr ZAHARCENKO, LIDER SEPARATIST DIN DONETK ”Inamicul a suferit mari pierderi. Avem informaţii că doar în ultimele două zile peste 200 de persoane au fost ucise sau rănite. Ne apărăm poziţiile, situaţia este sub control, nu avem motive de îngrijorare.”

In fiecare zi, rebelii pro-rusi si fortele subordonate Kievului anunta date diferite despre numarul victimelor si a incalcarilor. Conflictul dureaza deja de aproape trei ani.