Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite grav intr-un atac armat intr-un club de noapte german

Un barbat a deschis focul in jurul orei locale 4,30 (5.30 ora Romaniei), omorand o persoana. Atacatorul a fost ucis apoi, intr-un schimb de focuri cu politia.

Initial, fortele de ordine au anuntat ca autorul atacului, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav si arestat.

BREAKING: Two people have been killed and several wounded in a shooting at a German nightclub. https://t.co/b2QtXX2BZI