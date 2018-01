Cel putin doua persoane au murit, iar alte zece au fost ranite dupa ce cateva rachete lansate din Siria au cazut intr-un oras din Turcia - VIDEO

In moscheea lovita de una dintre rachetele lansate se aflau numerosi oameni, care se rugau. Persoanele care nu au fost ranite in urma atacului au incercat sa ajute victimele. Doi oameni au fost gasiti fara suflare printre daramaturi, inca zece au suferit traumatisme.

”Eu am fost la moschee, iar dupa ce m-am rugat, am mers la magazin. In cateva minute am auzit o explozie, a fost un sunet foarte puternic.”

Autoritatile din Turcia spun ca cele trei rachete au fost lansate de kurzii din Siria, care au ripostat astfel la ofensiva militara lansata sambata trecuta de militarii turci in regiunea siriana Afrin. Presedintele Recep Erdogan a declarat intre timp ca operatiunea se desfasoara cu succes si ca aproape 300 de insurgenti kurzi, pe care ii considera teroristi, au fost ucisi.

Pe de alta parte, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului anunta ca in urma luptelor si-au pierdut viata 30 de civili. Ieri presedintele american, Donald Trump i-a cerut omologului sau turc sa limiteze actiunile militare din nordul Siriei si sa evite victimele civile.

Mai multi lideri europeni au criticat ofensiva Turciei in Siria, in timp ce liderul de la Ankara spune ca vrea sa “curete” regiunea aflata la granita cu tara sa de teroristi.