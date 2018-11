Cel putin noua oameni sunt dati disparuti in urma prabusirii celor doua blocuri de locuit din orasul francez Marseille - VIDEO

Sub ruinele cladirilor prabusite s-ar putea afla cel putin noua oameni, au declarat autoritatile. Printre acestia, sapte locuitori ai blocurilor, despre disparitia carora au anuntat rudele. Celelate doua persoane disparute ar fi trecatori, care au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in apropiere, inainte incident.

In acelasi timp, specialistii francezi nu exclud ca sub daramaturi s-ar putea afla si oameni fara adapost, acestia fiind deseori intalniti in acel cartier. Presa straina scrie ca mai intai s-a prabusit una dintre cladiri, dupa care si a doua, ambele fiind interconectate printr-un perete. Din cauza lucrarilor efectuate de salvatori la fata locului, a cazut si a treia cladire. Locatarii acesteia fusesera deja evacuati in acel moment.

In timpul prabusirii au fost ranite doua persoane. Acestea au fost internate in spital, iar medicii spun ca viata lor este inafara oricarui pericol. Peste o suta de salvatori aflati la fata locului cauta potentiali supravietuitori. Cei care locuiau in casele prabusite au fost cazati in hotelele din apropiere, in timp ce unii au preferat sa ramana la rude.

Cele doua blocuri locative, unul cu cinci si altul cu sase etaje, s-au prabusit ieri dimineata intr-o regiune istorica a orasului Marseille. Autoritatile spun ca edificiile erau avariate, iar localnicii fusesera avertizati sa-si paraseasca locuintele.