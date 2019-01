Cel putin sapte persoane au murit in Statele Unite din cauza gerului. Zece state americane sunt din acest motiv in stare de alerta, iar la Chicago ninge de 13 zile fara pauza - VIDEO

Scoli inchise, zboruri anulate si conditii de trafic infernale – sunt doar cateva dintre problemele provocate de iarna care s-a napustit cu furie asupra statelor Illinois, Iowa, Minnesota sau Wisconsin.Lacul Michigan, aflat langa Chicago, arata ca o uriasa oala pe foc, din cauza diferentei mari de temperatura dintre apa si aer.

Alexander LIMARDO, LOCUITOR AL ORASULUI CHICAGO: „Vedeti asta pe ochelarii mei? Nu este abur, ochelarii au inghetat. Este ridicol aici, si va fi si mai rau.”

La Chicago s-au inregistrat ieri minus 30 de grade Celsius. Desi autoritatile au sfatuit oamenii sa nu iasa din casa decat in caz de urgenta, multi au decis totusi sa o faca, insa s-au infofolit bine. Presa straina anunta ca sapte oameni si-au pierdut viata din cauza gerului.

Lester TOOKS, LOCUITOR AL ORASULUI CHICAGO: „Da, este frumos afara, dar niciodata n-am mai vazut asa vreme rece pana acum, dar este minunat. Se va termina in curand.”

Expertii spun ca aceste temperaturi sunt cele mai scazute din anul 1966.

Jesse MELLOR, SCULPTOR IN ZAPADA: „Suntem din Alaska si avem parte de astfel de temperaturi mai rar decat credeti. Este frig.”

Intre timp, o serie de fotografii si filmulete facute in Chicago, cu sinele de tren arzand, au starnit curiozitatea internautilor.

Reprezentantii companiei feroviare au explicat ca este o masura intreprinsa pentru ca macazurile, dispozitivele care dirijeaza garniturile de tren pe linii, sa nu inghete. Asa ca se foloseste un sistem de ardere cu gaz, instalat in punctele cheie pe traseu.

Astfel, angajatii lucreaza in ture de 12 ore, pentru a se asigura ca sistemul functioneaza adecvat. Reprezentantii companiei spun ca trenurile nu sunt in pericol daca trec peste sinele in flacari. Specialistii estimeaza ca aproape 250 de milioane de americani sunt afectati de frig.