Cel putin sase oameni au murit, 66 s-au ales cu rani, iar 2 sunt dati disparuti in urma unor inundatii severe produse in regiunea Krasnodar din sudul Rusiei - VIDEO

Cel putin sase oameni au murit, 66 s-au ales cu rani, iar 2 sunt dati disparuti in urma unor inundatii severe produse in regiunea Krasnodar din sudul Rusiei. Traficul a fost afectat atat pe sosea cat si pe caile ferate, iar raurile au iesit din matca afectand mai multe localitati. In Soci, intr-o zi a plouat cat in doua luni.