Cel putin zece persoane au murit in ultimele doua zile in Italia, din cauza inundatiilor si a vantului puternic - VIDEO

La Roma, principala piata publica din oras, dar si monumentul turistic Colosseum, au fost inchise, dupa ce zeci de copaci s-au prabusit. Autoritatile din Venetia au anuntat ca aproximativ 75% din oras este afectat de inundatii, nivelul apei depasind un metru si jumatate, al patrulea cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata. In mai multe zone a fost sistat transportul in comun.

Mai multe localuri venetiene si-au incheiat activitatea dupa ce apa a patruns in interior. Un restaurant a continuat, insa, sa-i primeasca pe clienti in pofida conditiilor meteorologice. Un angajat al localului a postat un filmulet pe Facebook in care se vede cum chelnerii si-au incalcat ciubote si isi continua activitatea, iar clientii continua sa vina. Meteorologii avertizeaza ca vremea va fi nefavorabila si in urmatoarele zile.