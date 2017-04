Cele 100 de zile sub mandatul presedintelui Donald Trump, prezentate de "Familia Simpson" intr-un filmulet extrem de amuzant - VIDEO

De o suta de zile, Donald Trump conduce una dintre cele mai mari puteri ale lumii, iar lista cu lucrurile pe care a promis ca le va face este subtire. “Este mult mai dificil sa fii presedinte decat am crezut”, a spus Donald Trump, care are o popularitate scazuta in randul americanilor. Aniversarea de o suta de zile a fost marcata cu umor de realizatorii serialului de animate “Familia Simson”.