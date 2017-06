Cele 12 persoane arestate in cazul atacului terorist din Londra au fost eliberate. Ce a gasit politia in masina atacatorilor

Este vorba despre un cetatean britanic, cunoscut de serviciile de securitate pentru ideile extremiste. Al doilea este tot cetatean britanic, insa cu origini marocane sau libiene. Anchetatorii verifica acum identitatea celui de-al treilea individ implicat in atacul soldat cu sapte morti si cel putin 48 de raniti. Intre timp, cele 12 persoane arestate in acest caz au fost eliberate.

Khuram Shazad Butt avea 27 de ani si locuia la Londra, in cartierul Barking. Cunoscut de apropiati drept Abu, era cetatean britanic, nascut in Pakistan. Parintii lui au emigrat in Marea Britanie ca solicitanti de azil pe cand Khuram era copil.

Studiase management si a lucrat recent la metroul din Londra si intr-un restaurant fast-food. Era casatorit si avea doi copii - un bebelus si un baietel de trei ani.

Teroristul a aparut anul trecut intr-un documentar realizat de televiziunea britanica Channel 4 despre jihadistii din Marea Britanie. In imagini poate fi vazut cu un steag al gruparii jihadiste Stat Islamic intr-un parc, in Londra. A fost filmat, de asemenea, in compania unor predicatori islamisti extremisti.

Un amic a devenit ingrijorat de obsesia individului pentru islamismul radical si de faptul ca incerca sa converteasca minori in parc, oferindu-le bomboane.

Acesta si mama unuia dintre copii au alertat autoritatile si Khuram era sub radarul politiei si al MI5, dar nu a fost arestat pentru ca nu erau dovezi cum ca ar planui un atac.

Cel de-al doilea atacator se numeste Rachid Redouane. Avea 30 de ani si traia in acelasi cartier londonez Barking. Era de origine marocana sau libiana si nu era cunoscut serviciilor de securitate. Atacatorul folosea si o identitate falsa.

Potrivit presei britanice, avea asupra lui si un act de identitate irlandez, util, probabil, pentru a le ascunde autoritatilor britanice eventuale deplasari in Siria.

Pe de alta parte, prima victima a carei identitate a fost facuta publica este Christine Archibald, o canadianca de 30 de ani. A lucrat ca asistenta sociala pentru persoanele fara adapost inainte sa vina in Europa ca sa fie alaturi de logodnicul ei.

Pe lista disparutilor se afla si James McMullan. Sora si prietenii lui l-au cautat in zadar prin toate spitalele. Apoi au primit vestea teribila ca un card bancar cu numele lui a fost gasit asupra unuia dintre cei morti in atac.

Melissa McMullan, sora lui James: "Era un om iubitor, grijuliu, nimeni nu-l va putea vreodata inlocui. Mai erau cateva saptamani si isi lansa afacerea. Sambata a fost una din singurele lui zile libere in foarte multa vreme, asa ca a iesit in oras. Era o persoana atat de buna."

Luni seara, sute de oameni s-au adunat langa primaria din Londra si Tower Bridge pentru a le aduce un omagiu celor care au pierit in masacrul de sambata seara. Au pastrat un moment de reculegere, iar oficiali, lideri religiosi ori oameni simpli au depus buchete de flori in memoria victimelor.

Sadiq Khan, primarul Londrei: "Londra nu va ingenunchea niciodata in fata extremismului. Ne vom inteti lupta impotriva extremismului si ii vom invinge pe teroristi."

Politia britanica a gasit cocteiluri Molotov in masina atacatorilor de pe London Bridge

Politia britanica a gasit ceea ce par sa fi fost cocteiluri Molotov in spatele masinii folosite de trei militanti pentru a lovi oamenii pe London Bridge, au declarat surse citate sub acoperirea anonimatului de Sky News.

Cel putin 10 sticle pline cu un lichid transparent, care aveau carpe infipte in ele, au fost descoperite in masina inchiriata, iar politia le trateaza ca sticle incendiare.