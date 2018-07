Cele doua persoane gasite inconstiente in Marea Britanie, s-au intoxicat cu Novichok, acelasi agent neurotixic cu care au fost otraviti Serghei si Iulia Skripal - VIDEO

Cei doi cetateni britanici gasiti sambata fara cunostinta sunt Charlie Rowley in varsta de 45 de ani si Dawn Sturgess in varsta de 44 de ani. Unul dintre prietenii acestora a spus ca femeia s-a plans de dureri de cap. S-a dus sa faca o baie si a cazut. A fost chemata ambulanta iar la cateva ore dupa ce femeia a trecut in grija medicilor si barbatul s-a simtit rau.

“El transpira excesiv si nu puteai sa vorbesti cu el. Facea zgomote amuzante, se clatina in fata si in spate. Nu reactiona deloc. Nici nu stia macar ca eram acolo. Era ca si cum pe alta lume, avea halucinatii.”

Intrucat victimele erau consumatori de droguri, medicii credeau initial ca acestea le-au provocat simptomele. Insa mostrele trimise in laborator au identificat substanta, similara cu cea care ar fi fost otravit Serghei Skripali.

Neil BASU, ASISTENT, POLITIA METROPOLITANA: “Putem sa confirmam ca femeia si barbatul au fost expusi neurotoxicului Noviciok cu care au fost contaminati Iulia si Serghei Skripali.”

Echipele de decontaminare au securizat mai multe locuri prin care au trecut cei doi. Potrivit politiei britanice alte persoane cu aceleasi simptome nu sunt, iar autoritatile afirma ca riscul pentru populatie este redus.

Novichok este un neurotoxic creat de Uniunea Sovietica si este cel mai puternic facut vreodata. Anchetatorii nu pot face deocamdata o legatura intre acest caz si a fostului spion rus. Serghei Skripali si fiica sa au fost otraviti patru luni in urma la 12 kilometri de orasul unde s-a inregistrat cazul de acum. Acum ei sunt in afara oricarui pericol.

Atunci Statele Unite si Uniunea Europeana au atribuit Rusiei atacul. Zeci de tari au expulzat aproximativ 150 de diplomati rusi in contextul acestei crize. In replica, Administratia Vladimir Putin a expulzat acelasi numar de diplomati din tarile respective.