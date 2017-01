Cele mai amuzante momente de la investirea lui Donald Trump. Bush jr. s-a luptat cu o pelerina, Perry a facut baloane de guma

Probabil cel mai memorabil moment a fost cel in care Rick Perry, secretarul pentru Energie, a fost filmat mestecand guma si facand chiar un balon in timpul ceremoniei, la cativa pasi de presedinte.

De altfel, Perry este cunoscut pentru gafele sale. Fost guvernator al Texasului, el a preluat o functie ocupata anterior de un laureat Nobel si despre care in trecut spunea ca trebuie abolita. La audieri, a spus constant "nucular" in loc de "nuclear".

Here's Rick Perry blowing a bubble with his gum behind President Trump as the rabbi spoke pic.twitter.com/zrvrINKISs

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) January 20, 2017

Si fostul presedinte George W. Bush a avut momentul sau de glorie, cand a inceput sa ploua. Bush s-a luptat cu o pelerina primita de la organizatori, in vreme ce in spatele sau, fostul lui vicepresedinte, Dick Cheney, era protejat de palaria pe care de altfel nu si-a scos-o nicio clipa. De altfel, si judecatorii Curtii Supreme au avut probleme cu mantalele facute dintr-o folie subtire.

The George W. Bush reaction cam during Trump's inauguration speech was lit pic.twitter.com/x33V19MLTn

— Max Tani (@maxwelltani) January 20, 2017

Un moment dinaintea ceremoniei a devebit, de asemenea, viral: cel in care Michelle Obama a primit un cadou de la viitoarea prima doamna, Melania Trump. Reactia ei incurcata a fost indelung comentata pe Internet.

the only good moment of this inauguration is michelle jim-facing the camera like "why did she give me this box" pic.twitter.com/WoGAWfKS0l

— jomny sun (@jonnysun) January 20, 2017

Si costumatia lui Kellyanne Conway, sefa campaniei electorale a luI Trump, a fost in centrul atentiei - mai ales ca, pe langa culorile steagului american, a arborat si nasturi cu capete de pisici furioase.