"Cele trei bestii". Cum influenteaza doar trei oameni pretul petrolului

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi prinţul saudit Mohammed Bin Salman vor determina preţul petrolului şi în 2019 şi mult timp de acum înainte. Dar lucrurile nu sunt deloc simple, pentru că fiecare vrea lucruri diferite.

Deşi Organizaţia Statelor Producătoare de Petrol (OPEC) încearcă să ajungă la un consens în ceea ce priveşte preţul petrolului, doar trei state - SUA, Rusia şi Arabia Saudită, deţin cea mai mare rezervă de petrol a lumii. Împreună, produc mai mult decât 15 state membre OPEC.

Toate trei produc în cantităţi record, pe care ar putea să le majoreze din nou anul viitor.Arabia Saudită şi Rusia au condus întâlnirea OPEC din iunie, când grupul ţărilor producătoare de petrol a decis să micşoreze producţia de petrol, pentru a permite creşterea preţului. În timp ce luau această decizie, însă, majorau produţia la valori record. SUA au făcut acelaşi lucru total pe neaşteptate.

Aceste creşteri de producţie, în combinaţie cu teama că sancţiunile americane aplicate Iranului vor duce la un deficit în piaţă, au făcut ca în numai trei luni să se producă exact contrariul – piaţa a fost inundată cu petrol.

Stocurile pe care şi le fac ţările OECD şi care erau în scădere de la începutul anului 2017, cresc din nou şi este de aşteptat să fie depăşit recordul ultimilor ani, după centralizarea datelor pe luna octombrie, potrivit Agenţiei Internaţionale a Energiei.

Pe măsură ce preţul petrolului a continuat să scadă, Arabia Saudită a spus că va tăia exporturile cu 500.000 de barili pe zi luna viiotare şi şi-a averizat partenerii producători să taie în jur de un miliard de barili pe zi faţă de producţia record din octombrie.

Cererea s-a ales cu un răspuns diplomat din partea lui Putin şi o mustare pe Twitter de la Trump.

Bin Salman are nevoie de veniturile din petrol pentru a-şi finanţa planul ambiţios pe care îl are de a transforma Arabuia Saudită, încerând în acelaşi timp să depăşească dificultăţile financiare generate chiar de prăbuşirea preşului petrolului. Analizele FMI arată că Arabia Saudită ar avea nevoie de un preţ al petrolului de 73,3 dolari pe baril pentru a se încadra în deficitul bugetar. Dar în prezent petrolul este cu 5 dolari mai ieftin, iar exporturile regatului saudit sunt în scădere. Doar reducând producţia pentru a treia oară în acest an va putea să ajungă la preţul dorit.

Însă Putin şi Trump îi vor pune beţe în roate prinţului saudit. Preşedintele Rusiei nu se arată prea entuziasmat de ideea de a restricţiona din nou producţia de petrol a ţării sale. Bugetul Moscovei este mai puţin dependent de preţurile petrolului faţă de perioada în care Rusia a fost de acord să se alăture ţărilor OPEC în efortul de echilibra piaţa petrolului, iar companiile ruseşti vor să scoată bani din câmpurile petrolifere în care au investit. În consecinţă, Putin îl ţine în şah pe prinţul moştenitor saudit până la întâlnirea producătorilor de la Viena, de luna viitoare, când nu este foarte clar ce poziţie va adopta Moscova. Putin susţine că lui “îi convine” un preţ al petrolului în jur de 70 de dolari pe baril.

Opoziţia lui Trump este mai vocală, după cum ne-am obişnuit, şi vine într-un moment în care preşedintele american încearcă să menţină o relaţie diplomatică normală, în condiţiile în care senatorii americani cer sancţiuni severe pentru Arabia Saudită, ca răspuns la războiul din Yemen şi la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, în consulatul din Istanbul.

O ameninţare mai mare decât tweet-urile lui Trump, însă, vine din Texas. Producătoii americani au mărit producţia la nivelul producţiei din ultimele 12 luni a Nigeriei, ţară membră OPEC. Producţia ar putea ajunge la 12 milioane de barili pe zi în aprilie, potrivit Departamentului pentru Energie, mai deveme cu şase luni decât estimările de acum o lună.

În consecinţă, Arabia Saudită trebuie să facă faţă, pe lângă mânia lui Donald Trump şi indiferenţa lui Vladimir Putin, şi producţiei record de petrol de şist din SUA, care va inunda piaţa în 2019.