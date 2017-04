Celebrul alpinist elvetian Ueli Steck a murit in urma unui accident produs pe Muntele Everest

Mai multe surse au confirmat ca accidentul s-a produs sambata dimineata in apropiere de tabara ”Camp II” de pe Muntele Everest.

Un echipaj de salvare a descoperit trupul neinsufletit al celebrului alpinist elvetian, detinator al multor recorduri, in apropiere de versantul Nuptse al Muntelui Everest. Se crede ca Ueli Steck a alunecat si a cazut pe o panta abrunta acoperita cu gheata.

Operatiunile de salvare au inclus si un elicopter.

Alpinistul elvetian Ueli Steck si serpasul Tenzing (Tenji) au ajuns in urma cu cateva zile in regiunea Khumbu pentru a incerca sa escaladeze in premiera mondiala Muntele Everest pe ruta West Ridge/ Hornbein Couloir fara sa foloseasca oxigen suplimentar in timpul sezonului de primavara.

Cei doi intentionau sa coboare apoi pe Culoarul Sudic, inainte de a incerca sa urce din nou, pe o ruta directa, pe versantul Lhotse, pentru a stabili in acest fel un nou record pentru sezonul de vara.

”O zi rapida, de la tabara de la baza pana la 7.000 de metri si apoi inapoi. Imi place asta, aici e un loc minunat. Cred in continuare in aclimatizarea rapida. E mult mai eficienta decat sa petreci mai multe nopti la altitudine”, scria celebrul alpinist elvetian intr-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook pe 26 aprilie.

Potrivit informatiilor transmise de alpinistul elvetian, el a petrecut doua nopti in tabara ”Camp II”. Intr-un mesaj publicat pe Facebook pe 24 aprilie, ”Swiss Machine” spunea ca serpasul Tenzing suferise degeraturi in urma cu doua zile.

In 2013, un ambitios proiect de escaladare a Muntelui Everest a fost anulat, dupa ce Ueli Steck s-a certat cu alpinistul italian Simone Moro si cu Jonathan Griffin din cauza modului de prindere a corzilor folosite de serpasi.

In 2016, Ueli Steck si partenerul lui de escalada, alpinistul german David Göttler, au descoperit trupurile neinsufletite ale alpinistilor Alex Lowe si David Bridges, care au murit intr-o avalansa pe muntele Shishapangma in 1999.

Potrivit Departamentului de Turism din Nepal, Ueli Steck era liderul unei expeditii pe Everest administrata de o companie din Kathmandu, Royal Orchid Treks and Expedition. Potrivit declaratiilor facute de Durga Datta Dhakal, directorul Departamentului de Turism din Nepal, trupul neinsufletit al alpinistului elvetian a fost deja transportat pe calea aerului in localitatea Lukla.

Ueli Steck, care a castigat de doua ori un trofeu prestigios in alpinism- Piolet d’Or -, in 2009 si 2014, era celebru si pentru recordurile sale de viteza obtinute in concursul ”North Face Trilogy” din Muntii Alpi.

A castigat al doilea trofeu Piolet d’Or in 2014, dupa ce a reusit prima ascensiune solitara din lume a Munttelui Annapurna. Ueli Steck, care a fost si primul laureat al trofeului Eiger, ce i-a fost atribuit pentru realizarile sale in anul 2018, a finalizat cu succes proiectul ”82 Summits”, reusind sa escaladeze toate piscurile montane cu altitudini de peste 4.000 de metri din Muntii Alpi, in 2015, intr-o perioada de 61 de zile.