Celebrul citat "You do not simply walk into Mordor" s-a adeverit. Accident grav in locul unde s-a filmat "Lord of the Ring"

Mai multi turisti britanici si americani au fost raniti duminica intr-un accident de autobuz petrecut in conditii de ploaie in Parcul National Tongariro, o populara destinatie de vacanta din Noua Zeelanda, a informat politia, citata de DPA.

Autobuzul, care transporta 14 turisti trecuti de varsta de 60 de ani, a ajuns intr-un parau dupa ce s-a prabusit de pe sosea circa 10 metri.

Noua pasageri au fost dusi la un spital local pentru tratament.

Situat pe Insula de Nord, Tongariro este cel mai vechi parc national din Noua Zeelanda si o destinatie cunoscuta pentru drumetii. Parcul este, de asemenea, popular in randul fanilor trilogiei Lord of the Rings (Stapanul Inelelor), aici fiind filmate peisajele din Taramul Mordor.