Centre comerciale inchise, panica si arestari. Violente in mall-urile din SUA, la cumparaturile de dupa Craciun

Mai multe persoane au fost ranite si zeci de tineri s-au luat la bataie.Intr-un centru comercial, violentele au provocat o imbulzeala soldata cu mai multi raniti.

Panica s-a instalat intr-un centru comercial aglomerat din orasul Aurora. Mai multi tineri s-au luata la bataie la parterul cladirii. Speriati, clientii au inceput sa paraseasca in fuga mallul. Altii au cautat refugiu la etaj.

Chris Amsler, politist: "In momentul in care unul dintre politistii nostri a incercat sa aresteze doua persoane implicate in violente, multimea l-a inconjurat si a trebuit sa cheme intariri."

Violentele s-au revarsat in strada catre un parc de distractii si un cinematograf. Cel putin doua persoane au fost ranite. Politistii au facut mai multe arestari. In scurt timp au aflat ca totul fusese planuit pe retelele de socializare.

Chris Amsler, politist: "Se discuta mult pe internet despre bataie care urma sa aiba loc in centrul comercial. Asta a atras aici multi oameni care cautau galceava."

O mama si fiiica ei au parasit cladirea pe iesirea din spate a unui magazin: "Era intre 30 si 40 de adolescenti care isi aruncau vorbe foarte urate."

Violente au izbucnit si intr-un mall din Texas. Mai multi tineri au fost arestati dupa ce au inceput sa isi imparta pumni in mijlocul multimii din centrul comercial.

Haosul s-a instalat si intr-un mall diin Long Island, dupa ce mai multi tineri s-au luat la bataie in zone restaurantelor. Iar cineva a strigat ca aude focuri de arma. A fost o alarma falsa care insa a creat o miscare de panica. Sapte oameni au fost raniti.

"Eram intr-un magazin cand vad multi oameni intrand speriati. Eram cu fiul si cu sotia mea. Baiatul a cazut si aproape a fost calcat in picioare."

Politistii vor verifica inregistrarile de pe camerele de supraveghere petru a-i indentifica pe cei implicati in violente.