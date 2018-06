Cercetatorii au explicat secretul miscarilor aparent imposibile ale lui Michael Jackson din Smooth Criminal

In celebrul videoclip, aparut in 1987, Michael Jackson se apleca din glezne si forma un unghi de 45 de grade, in tot acest timp reusind sa-si tina corpul drept. De atunci, toata lumea s-a intrebat cum poate cineva sa reuseasca o miscare care e imposibila din punct de vedere biomecanic.



Iluzia, pe care multi au incercat s-o copieze de-a lungul timpului, a fost posibila, dupa cum se stie deja, datorita designului special al pantofilor purtati de artist. Pantofii sai aveau baza in forma de “V” in zona calcaiului, iar pe talpa aveau un dispozitiv mecanic cu ajutorul caruia artistul se putea “agata” temporar de podeaua scenei, printr-un carlig montat acolo tocmai in acest scop.

Cu toate astea, nu a disparut intrebarea cea mai arzatoare: “Intelegem mecanismul, intelegem cum functioneaza iluzia, dar cum a reusit totusi coloana vertebrala sa se adapteze acelui unghi imposibil?”

Cercetatorul Manjul Tripathi si alti colegi de la Postgraduate Institute of Medical Education and Research din Chandigarh, India, au oferit o explicatie in Journal of Neurosurgery: “Cei mai experimentati dansatori pot sa reuseasca sa se aplece, in general, la cel mult 25 sau 30 de grade in fata. Michael a reusit sa intinda acel unghi pana la 45 de grade.

E o miscare care sfideaza legile de baza ale fizicii, gravitatia, in primul rand. Explicatia e ca, daca o persoana incearca sa faca miscarea lui, va observa ca presiunea cade mai degraba pe tendonul lui Ahile si nu pe muschii coloanei vertebrale. Cu alte cuvinte, intrebarea a fost tot timpul gresita, de vreme ce nu coloana vertebrala suporta tensiunea.”

Presa scrie ca artistul si doi prieteni au conceput celebra miscare dupa ce au studiat in amanunt incaltamintea astronautilor americani, care are pe talpa diverse elemente ce permit miscarea in conditii de gravitatie zero.

Desi a avut o cariera spectaculoasa, Michael a disparut, practic, de pe scena publica in 2005, dupa ce a fost achitat de acuzatia de pedofilie.

La putin timp dupa procesul care a tinut atunci prima pagina a tuturor ziarelor si care a starnit o efervescenta mediatica considerabila, artistul a parasit California pentru a locui mai intai in Bahrain, apoi in Europa si, in ultima perioada a vietii sale in Las Vegas.

Michael Jackson, care a fost supranumit adesea „Regele Pop-ului”, a murit in 2009, la 50 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac provocat de un amestec letal de sapte medicamente, calmante si anti-depresive.