Ceremonia de investire a lui Macron. Cel mai tanar presedinte pe care Franta l-a ales vreodata isi anunta premierul luni - LIVE VIDEO

URMARESTE AICI CEREMONIA DE INVESTIRE LIVE

Macron isi anunta premierul luni, iar Guvernul marti

Premierul lui Emmanuel Macron va fi numit luni, iar Guvernul marti, a declarat anturajul presedintelui-ales pentru Reuters. Emmanuel Macron isi incepe mandatul de cinci ani duminica, prin ceremonia de predare a puterii la Elysée de la presedintele in exercitiu François Hollande.

Pe de alta parte, Macron a anuntat sambata ca nu are in vedere o amanare a alegerilor pentru Senat, prevazute in septembrie, potrivit presedintelui Camerei superioare a Parlametului francez Gérard Larcher.

”Presedintele Republicii Emmanuel Macron i-a precizat presedintelui Senatului ca amanarea alegerilor senatoriale, in acest moment, nu este in planul sau”, a declarat el, citat intr-un comunicat publicat la finalul unei intalniri la Senat.

Surse parlamentare citate in presa au anuntat saptamana aceasta o posibila amanare a alegerilor pentru Senat din septembrie, pentru a permite o reducere a numarului de parlamentari, dorita de noul sef al statului.

In scrutinul de la 24 septembrie, aproape 348 de mandate de senatori urmeaza sa fie innoite. Emmanuel Macron, care-l succeda lui François Hollande duminica, a propus reducerea cu o treime a numarului de deputati si senatori.

Emmanuel Macron devine duminica al 26-lea presedinte francez

Noul sef de stat, care a promis sa reformeze ”profund viata politica” franceza, stie ca il asteapta provocari grele intr-o tara foarte dezbinata, prada a unui somaj endemic (10%) si care se confrunta cu amenintarea terorista.

”Sarcina este imensa! (...). Va voi sluji”, a promis el in seara alegerii sale, pe 7 mai. Pentru aceasta, fostul bancher si fostul ministru, liberal in economie si in subiecte de societate, va avea totodata nevoie ca miscarea sa sa obtina o majoritate in alegerile legislative de la 11 si 18 iunie.

La Palatul prezidential Elysée, la ora locala 10.00 (11.00, ora Romaniei), va avea loc transferul puterii, o ceremonie solemna si traditionala, intr-o capitala securizata de 1.500 de politisti.

In vederea acestei predari de stafeta fostului sau ministru al Economiei, in varsta de 39 de ani, presedintele socialist in exercitiu François Hollande a anuntat ca intentioneaza sa faca ”totul sa fie simplu, clar si amical”.

”Eu nu predau puterea unui opozant politic, este totusi simplu”, a subliniat cel care a renuntat sa candideze pentru al doilea mandat, in decembrie, din cauza nepopularitatii sale record.

François Hollande il va primi insa pe succesorul sau potrivit traditiei, la capatul covorului rosu, pe treptele Elysée, inaintea unui tête-à-tête in care ii va comunica codurile armei nucleare.

Este sarcina lui Macron sa nu repete gata unuia dintre predecesorii sai, socialistul François Mitterrand care, in 1981, a uitat codul nuclear in buzunarul unui veston trimis in aceeasi seara la curatatorie. Imediat ce acest lucru a fost descoperit, un motociclist a fost trimis si a recuperat la vreme pretiosul obiect.

Hollande si Macron urmeaza, de asemenea, sa discute despre ”marile probleme ale lumii, si mai ales despre angajamentul Frantei in Mali (...), iar apoi poate despre lucruri mai obisnuite, mai amicale”, apreciaza Dominique Rousseau, un profesor de drept constitutional, intr-un interviu online.

François Hollande vrea sa se asigure ca succesorul sau ”va dispune de toate elementele care ii vor permite sa fie eficient inca din prima zi, ca toate doarele cu privire la summiturile internationale sa fie pregatite, ca subiectele economice si industriale sa fie bine cunoscute si ca echipele sa functioneze in armonie”, a declarat el luni pentru AFP, in avionul care-l aducea de la Berlin, unde a luat o cina de adio cu cancelarul german Angela Merkel.

Dupa cel il va insoti pe Hollande in curtea de onoare, lui Macron i se vor da insignele Marii Cruci a Legiunii de Onoare, iar apoi va asista la proclamarea rezultatului oficial al alegerilor prezidentiale de catre presedintele Consiliului Constitutional Laurent Fabius.

Alocutiunea noului presedinte, onorul la drapel, imnul national, trecerea in revista a trupelor, in parc, si 21 de lovituri de tun vor completa ceremonialul de la Elysée, dupa care va pleca spre Arcul de Triumf, unde va depune o jerba la Mormantul Soldatului Necunoscut, care reprezinta toti militarii ucisi in Primul Razboi Mondial.

Foarte rapid, Macron va trebui sa-si desemneze premierul si sa formeze un Guvern. Predecesorii sai in functie si-au numit adesea sefii guvernelor in ziua transferului puterii.

Emmanuel Macron urmeaza sa o faca luni, potrivit calendarului evocat de anturajul sau.

Luni, reprezentantul centrului care promoveaza Europa atat ”cuceritoare”, cat si protectoare, urmeaza sa se duca la Berlin, prima sa vizita in strainatate, pentru a se intalni cu Angela Merkel. cancelarul a subliniat intr-o precedenta intalnire numeroasele lor ”convergente” de vederi.

In 2012, François Hollande a vizitat-o pe Merkel in ziua investirii.

Presedintele Macron intentioneaza, de asemenea sa efectueze in curand o vizita in teatrul de operatiuni, la trupele franceze, cel mai probabil in Africa.

Intre timp François Hollande isi pregatea discret plecarea. Insa, spre deosebire de Nicolas Sarkozy (dreapta), pe care l-a inlocuit in 2012, Hollande s-a abtinut sa-si anunte iesirea din viata politica