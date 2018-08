Ceremonie impresionanta in Arizona, unde au fost aduse ultimele omagii pentru fostul senator american John McCain. Trupul neinsufletit al senatorului a fost dus pentru o ceremonie funerara privata - VIDEO

"John McCain a crezut in America. El credea in oamenii sai, in valorile sale si in institutiile sale."

Dupa o calatorie de 13 kilometri pe una din autostrazile Arizonei, inchisa special pentru acest eveniment, cortegiul funerar a ajuns la Capitoliu. Aici familia, dar si localnicii s-au strans pentru a-si lua adio de la unul dintre cei mai indragiti politicieni din istoria statului american. Meghan McCain, fiica senatorului, nu si-a putut stapani lacrimile.

Iar Cindy McCain, vaduva în varsta de 64 de ani, s-a aplecat si si-a lipit obrazul de steagul american care acopera sicriul.

Desi McCain s-a nascut in Panama, adevarata sa casa a devenit rapid statul Arizona, unde acesta s-a mutat in anul 1981. Guvernatorul statului american sustine ca John nu doar a fost deputat in Arizona, dar a devenit in timp unul dintre simbolurile acestui loc.

“Lectiile de viata a senatorului si intelepciunea sa sunt semnificative.”

De la Capitoliul din Arizona, sicriul va fi transportat la Biserica Baptista de Nord din Phoenix si apoi va ajunge la Washington DC pentru o ceremonie la Capitoliul federal. Dupa o slujba sambata la Catedrala Nationala din Washington, politicianul va fi ingropat duminica la Academia Navala din Neapolis.

John McCain a murit duminica la varsta de 81 de ani dupa o lupta crancena cu cancer la creier. El cerut inainte de moarte, ca la funeralii sa nu fie prezent actualul presedinte Donald Trump, iar Barack Obama si George W. Bush sa tina discursuri.