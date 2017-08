Ceremonii emotionante in Belgia. Printul William si ducesa de Cambridge, pezenti la comemorarea soldatilor morti in razboi

Membri ai familiilor regale britanice si belgiene, oameni politici, dar si sute de urmasi ai soldatilor cazuti pe campul de lupta au participat la evenimente. Asaltul de la Passchendaele a durat trei luni si a lasat in urma sute de mii de morti.

Ceremoniile au fost organizate in nordul Belgiei, aproape de localitatea Ypres, unde, in 1917, in ultima zi a lui iulie, a inceput asaltul pentru cucerirea satului Passchendaele.

S-au dus lupte crancene timp de aproape o suta de zile, in urma carora aproximativ jumatate de milion de soldati germani, britanici, australieni si canadieni au fost raniti sau au murit.

Iar o ploaie fara precedent in trei decenii a transformat campul de lupta intr-o mlastina, care a inghitit soldati, cai si tancuri si a infundat tevile pustilor.

Printul Charles si regele Belgiei au depus coroane la impozantul monument din marmura alba.

Ducesa de Cambridge a pus un buchet cu flori la mormantul unui soldat necunoscut din cimitirul Tyne Cot, unde sunt ingropati 12 mii de militari britanici. Apoi au fost citite cateva dintre numele celor cazuti in lupta.

Printul Charles si regele Belgiei au inaugurat un adapost blindat din timpul bataliei, care a ramas intact si a fost reconditionat special pentru comemorarile de anul acesta.