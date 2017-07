CETA, acordul de liber-schimb UE-Canada, se va aplica ''provizoriu'' de la 21 septembrie. Acord intre Juncker si Trudeau

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul Justin Trudeau, care asista la summitul G20 de la Hamburg, au ajuns la un acord asupra acestei date, pana cand textul va intra in vigoare definitiv, dupa ce va fi aprobat de parlamentele tuturor tarilor membre UE.

In 15 februarie, Parlamentul European a aprobat Acordul Economic si Comercial Cuprinzator dintre UE si Canada (CETA), ceea ce permite ridicarea vizelor pentru romanii care vor sa calatoreasca in tara nord-americana.

Acordul elimina 99% dintre taxele vamale. In plus, prevede cooperarea in domeniul social, in cel sanitar si in cel de combatere a incalzirii climatice.