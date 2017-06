Cetatenii europeni vor avea aceleasi drepturi ca si acum dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Theresa May: ”vreau sa le asigur cetatenilor UE din Marea Britanie siguranta privind viata lor” - VIDEO

Theresa MAY, PREMIER MAREA BRITANIE: Toţi cetăţenii europeni care se află în Marea Britanie, care şi-au construit casa şi întreaga viaţă acolo, nu vor fi nevoiţi să plece. Este o propunere corectă şi serioasă şi vreau să le asigur cetăţenilor UE din Marea Britanie siguranţa privind viaţa lor. În acelaşi timp, aş vrea să văd aceeaşi siguranţă acordată cetăţenilor britanici din UE.

Theresa May a mai adaugat ca cetatenii europeni care locuiesc de cel putin 5 ani in Marea Britanie vor primi resedinta permanenta, dar si acces la servicii din domeniul sanatatii si educatiei. Despre planurile privind Brexit-ul, May a discutat azi la Bruxelles, insa liderii europeni au spus ca multe intrebari raman inca fara raspuns.

Angela MERKEL, CANCELAR GERMANIA: În paralel cu întrebările privind ieşirea Marii Britanii, există probleme legate de finanţe, legate de problema Irlandei. Asta înseamnă că avem mult de făcut până în octombrie.

Christian KERN, CANCELAR AUSTRIA: Primul pas este bun şi îl apreciem, dar urmează o cale lungă de negocieri.

La Bruxelles sunt discutate mai multe scenarii privind procesul de iesire a Marii Britanii din UE, iar unul dintre ele presupune ca Brexit-ul sa nu mai aiba loc.

Donald TUSK, PRESEDINTE CONSILIUL EUROPEAN: Câţiva prieteni britanici m-au întrebat dacă Brexit-ul poate fi anulat. Uniunea Europeană a fost construită pe bază de visuri ce păreau fi imposibil de realizat. Deci, cine ştie?

Oficial, discutiile privind Brexit-ul au inceput luni si se vor incheia in martie, anul 2019.