Cetatenii UE din Anglia, moneda de schimb in negocierea Brexit. Ce risca cei care nu au avut tot timpul asigurare medicala

Multi au incercat sa obtina deja permise de sedere, ca sa nu aiba surprize mai tarziu, dar s-au lovit de prevederi ale legii de care habar nu au avut. Nina Hoffman este originara din Germania. A venit in Marea Britanie in urma cu 11 ani, ca profesoara de germana.

Desi e casatorita cu un britanic si are doi copii cu el, nu a cerut cetatenie pana acum, doarece - fiind cetatean european - nu avea nevoie. "Evident, nu stiu daca voi putea ramane aici" , spune ea. Ca sa obtina cetatenia, Ninei ii trebuie mai intai un permis de sedere pe termen nelimitat.

A apelat la un avocat si a descoperit ca are o problema. "Mi-a analizat istoricul - cand am lucrat, cand am fost in concediu de crestere a copilului - si a gasit un gol, cand nici n-am lucrat, nici nu eram in concediu. Stateam acasa, avand grija de copii. M-a intrebat daca am avut asigurare medicala privata. Nu, n-am stiut ca trebuia. La doctor, la dentist, nimeni nu mi-a spus nimic."

Asa ca Nina, desi are copii si un sot cu cetatenie britanica, risca sa fie poftita sa plece. De aceleasi probleme, foarte putin cunoscute, se lovesc acum tot mai multi europeni care vor permis de sedere.

"Cam 70-80% dintre cei care m-au contactat dupa referendum au o problema cu aceasta asigurare la dosarul pentru permisul de sedere. Nu au avut si sunt foarte frustrati" , spune un avocat.

Autoritatile britanice spun ca prevederea a fost impusa de Uniunea Europeana, dar UE sustine contrariul. Comisia Europeana are alta interpretare si a declarat pentru CNN ca aceasta regula incalca legislatia europeana. Astfel ca multi europeni se simt ca o moneda de schimb in aceste negocieri pentru Brexit.

De la referendum incoace, aproape 70.000 de cetateni europeni si-au luat permis de sedere permanenta. Anul acesta, numarul lor a crescut cu 59 la suta fata de 2016.