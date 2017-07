Chester Bennington, solistul trupei Linkin Park, s-a sinucis. A fost gasit mort de ziua prietenului sau Chris Cornell

Chester Bennington, in varsta de 41 de ani, era cunoscut mai ales ca vocalist principal al formatiilor rock Linkin Park si Dead by Sunrise. Potrizit TMZ, care citeaza politia din L.A. County, cantaretul a fost gasit spanzurat in locuinta sa. Chester era casatorit si avea 6 copii din doua casnicii.

Chester a decis sa-si puna capat zilelor in ziua in care celebrul rocker Chris Cornell ar fi implinit 53 de ani. Era prieten apropiat cu Chris Cornell, care s-a sinucis in acelasi mod in luna mai.

Chester Bennington a fost abuzat sexual cand era copil si a fost dependent de cocaina si metamfetamina ca adolescent. A lucrat la Burger King inainte de cariera sa de muzician si a admis ca a incercat sa se sinucida in trecut.

Chester Charles Bennington s-a nascut la 20 martie 1976. Muzicianul a fost influentat de stilul celor de la Loverboy, Foreigner si Rush, visand sa fie al cincilea membru Depeche Mode.

Inainte de a se alatura trupei Linkin Park, Chester a fost vocalist in Grey Daze si a parasit trupa in 1998. Cand era pe punctul de a renunta la o cariera muzicala, Chester Bennington a ascultat o caseta cu Linkin Park si s-a aratat interesat sa colaboreze cu ei. S-a alaturat trupei Linkin Park in 1999.

Dupa ce a avut un succes total cu Linkin Park, in 2000, sanatatea lui era fragila si a inregistrat "Meteora" fiind bolnav. Chester a avut probleme si cu sotia sa, Samantha. Ei s-au casatorit in 1996, pe 31 octombrie. In 2002, pe 19 aprilie, s-a nascut fiul lor, Draven Sebastian. In primavara lui 2005, Chester s-a despartit de iubita lui din adolescenta. Cei doi fusesera impreuna aproape 9 ani.

La doar cateva saptamani dupa despartire, pe 2 mai 2005, Chester si Samantha au divortat oficial. In urma partajului, Chester si-a pierdut aproape toata averea acumulata pana atunci.

Dupa cateva luni, pe 31 decembrie 2005, s-a casatorit cu Talinda Bentley. In acel moment, ea era deja insarcinata. Pe 16 martie 2006 a venit pe lume Tyler Lee. Insa fericirea nu a durat prea mult, a fana a inceput sa-i terorizeze. Devon Townsend i-a spionat pe Chester si pe Talinda, i-a spart parolele lui Chester de la conturile de email si s-a conectat la telefonul sau mobil. I-a copiat numerele si adresele de e-mail ale rudelor si colegilor de trupa. Femeia a fost prinsa in noiembrie 2006.