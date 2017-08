Chiar daca nu are un loc de munca, are o viata de milionar. Cum traieste fiul purtatorului de cuvant al presedintelui rus. Investigatia realizata de opozantul Alexei Navalnai - VIDEO

Chiar daca nu are un loc de munca, traieste o viata de milionar. Fiul purtatorului de cuvant al presedintelui rus, Dmitri Peskov, se poate considera norocos, intrucat, desi nu are o sursa de venit, are un apartament in centrul Moscovei, mai multe automobile de lux si isi poate permite o vacanta in orice colt al lumii. Totul a iesit la iveala dupa o investigatie realizata de opozantul Alexei Navalnai si Fondul de lupta impotriva coruptiei pe care il conduce. Fiul lui Peskov spune ca totul este o provocare.