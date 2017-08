Chiar daca principalul suspect al atentatelor din Barcelona a fost impuscat mortal de politisti, ancheta in acest caz nu s-a incheiat - VIDEO

Chiar daca principalul suspect al atentatelor din Barcelona a fost impuscat mortal aseara de politisti, ancheta in acest caz nu s-a incheiat. Anchetatorii cred ca teroristul ar fi putut avea complici, care sunt cautati. Intre timp, patru suspecti, singurii care au ramas in viata dupa atentatele de joi, au fost dusi in fata unei instante.