Chile se confrunta cu cele mai grave incendii de vegetatie din ultimii 50 de ani. Sute de pompieri si soldati au fost mobilizati - VIDEO

Sute de pompieri si soldati au fost mobilizati, insa acestia par neputinciosi in fata flacarilor de cativa metri. De mai bine de o saptamana incendiile izbucnite in centrul si sudul tarii nu pot fi luate sub control. Focul avanseaza in fiecare zi fiind favorizat de seceta si canicula.

Zeci de oameni si-au vazut casele distruse de flacari. Autoritatile au emis ordin de evacuare, totusi multi au refuzat sa-si paraseasca locuintele. In incercarea de ai convinge, presedintele tarii a mers in localitatile afectate si a facut un apel catre oameni sa nu-si riste viata.

Pana acum, peste 130 de mii de hectare de padure au fost mistuite de flacari. Trei persoane si-au pierdut viata. Pentru ca fac fata cu greu situatiei, autoritatile au cerut ajutor din Statele Unite, Canada si Mexic.