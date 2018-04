Chilia cu 7 camere. Romanul care a sapat singur in stanca, timp de 12 ani: „Am facut munca de sclav, dar nimeni nu m-a pus“

Povestea a început atunci când familia Şerban a decis să se ocupe de terenul moştenit de la bătrâni într-unul dintre cele mai izolate şi înalte locuri din comuna prahoveană Tătaru. Deşi zonă viticolă de tradiţie, terenul era mult prea departe de sat, iar sălbăticiunile nu ar fi permis să aibă o recoltă bogată.

„M-am apucat şi nu m-am mai oprit“

„Dacă vie nu puteam să pun, am plantat nuci. Am curăţat terenul de mărăcini şi m-am apucat de treabă. Vara, când erau căldurile alea de nu mai puteai să respiri, simţeam nevoia să mă pun la adăpost, dar nu aveam unde. Am zis că de ce să fac un bordei, mai bine sap puţin în stâncă şi fac acolo un loc unde să stau de ploaie sau de arşiţă. M-am apucat de săpat şi nu m-am mai oprit. Nu mai ştiu câte târnăcoapte am stricat. Se toceau imediat că stânca e dură. Le luam acasă şi le ascuţeam şi apoi mă întorceam la chilia mea“, povesteşte nea Vasile. Bărbatul a săpat doar iarna, atunci când nu avea treabă în gospodărie, iar oamenii nu-l chemau la pădure la cărat lemne. Vasile Şerban este printre puţinii bărbaţi în putere care au mai rămas în comuna unde abia dacă mai trăiesc 1.000 de suflete.



