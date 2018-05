China a inaugurat cel mai lung pod maritim din lume. Cu o lungime de 55 de kilometri, constructia imensa a costat 20 de miliarde de dolari si uneste China cu Hong Kong si Macau - VIDEO

Avand in vedere ca podul face legatura intre un orasel din China si regiuni din Hong Kong si Macau, Occidentul vede mutarea ca pe un plan prin care China isi extinde influenta in zona si isi dezvaluie ambitiile geopolitice tot mai mari. Acest lucru este alimentat si de faptul ca Beijing-ul continua sa construiasca insule artificiale in Marea Chinei de Sud si sa isi proclame noi teritorii.

Kwon KA-KI, REREZENTANT ONG: “Este un mod de a le spune locuitorilor din Hong Kong ca China si Hong Kong-ul nu mai sunt deja doua entitati separate.”

Cat despre proiect, cifrele oficiale spun ca a costat 20 de miliarde de dolari si ca are 55 de kilometri, fapt care il face cel mai lung pod maritim din lume. De asemenea, acesta are si portiuni cu tuneluri sub apa. Totusi, ONG-urile se intreaba cat de mult a fost afectat mediul inconjurator si cati muncitori au platit pretul suprem in timpul constructiei.

Cifre neoficiale vorbesc despre 7 persoane decedate si 275 ranite in toti cei 15 ani, timp in care podul s-a construit. Potivit datelor autoritatilor chineze finantarea proiectului a venit de la China, Hong Kong, Macau si imprumuturi bancare.