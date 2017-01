China continua sa ameninte SUA, din cauza insulelor artificiale: "Ar putea deschide o confruntare devastatoare"

China revendica cea mai mare parte a apelor din Marea Chinei de Sud, traversata anual de transporturi comerciale in valoare de 5.000 de miliarde de dolari.

Potrivit Agerpres, zona mai este revendicata de Brunei, Malaezia, Filipine, Vietnam si insula Taiwan. Pentru a-si revendica suveranitatea, China, la fel ca alte state vecine, construieste insule artificiale pe care instaleaza echipamente militare.

Astfel, Beijingul a construit porturi, faruri, piste de aterizare si infrastructuri militare, conform Washingtonului si expertilor militari.

"Ar trebui sa transmitem un semnal clar Chinei pentru a-i atrage atentia ca acele constructii pe insulele (disputate) trebuie sa inceteze si ca accesul sau la aceste insule nu va mai fi permis", a declarat miercuri Rex Tillerson in cadrul audierii sale in Comitetul pentru relatii externe al Senatului american.

Daca isi va pune in aplicare amenintarile, "acest lucru ar putea deschide o confruntare devastatoare intre China si Statele Unite ale Americii", a scris vineri cotidianul oficial China Daily.

"Cu exceptia cazului in Washingtonul intentioneaza sa lanseze un razboi la scara larga in Marea Chinei de Sud, orice alt demers care are drept scop sa impiedice accesul Chinei la insule este absurd", a scris la randul sau ziarul Global Times intr-un editorial.

"Daca echipa diplomatica a lui Trump defineste viitorul relatiilor sino-americane asa cum o face in prezent, cele doua parti au interesul sa se pregateasca pentru o confruntare militara", a subliniat publicatia.

Reactia oficiala a Beijingului a fost moderata joi:

"Situatia din Marea Chinei de Sud s-a calmat. Noi speram ca tarile din afara regiunii vor respecta consensul ca (aceasta calmare) este in interesul fundamental al intregii lumi", a declarat Lu Kang, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez.